Украинцев призвали прекратить общение с родственниками из России

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Киев, 22 мая. Украинцы должны прекратить все контакты с родственниками, живущими на территории Российской Федерации. Об этом заявил глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Прочь от Москвы (…) Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине», — написал Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

Как считает глава Института нацпамяти, против украинцев может быть использовано все, что связывает два государства, в том числе традиции, культура, история, язык, экономика и даже родственные связи, передает «Свободная пресса».

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк расценил блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» как победу в «информационной войне».