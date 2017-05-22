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Политика
Елисейский дворец сообщил дату встречи Путина и Макрона

Елисейский дворец сообщил дату встречи Путина и Макрона

16:14  22 Мая 2017
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Елисейский дворец сообщил дату встречи Путина и Макрона

Париж, 22 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным 29 мая в Версале. Об этом сообщают источники France Presse в Елисейском дворце.

Елисейский дворец сообщил дату встречи Путина и Макрона

В Кремле пока не подтверждают данную информацию. Отвечая на вопрос о возможности визита Путина во Францию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство сообщит о визите Владимира Путина, если он состоится.

#путин #макрон
Алексей Громов
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