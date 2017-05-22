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Общество
Песков объяснил, почему письмо ребенка не поможет Сущенко

Песков объяснил, почему письмо ребенка не поможет Сущенко

16:42  22 Мая 2017
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Песков объяснил, почему письмо ребенка не поможет Сущенко

Сочи, 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщения о переданном в Кремль письме ребенка в защиту обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко. Послание было передано в Кремль, но не меняет сути обвинения, подчеркнул он.

«Действительно, было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко, и связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства», — подчеркнул Песков.

Напомним, 17 мая адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщил о том, что девятилетний сын украинца написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил освободить его отца.

#путин #песков #сущенко
Ярослава Замысловатова
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