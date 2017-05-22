Минэкономразвития рассказало, когда вырастут зарплаты россиян

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Москва, 22 мая. К 2035 году зарплаты российских граждан вырастут в полтора раза, считают в Минэкономразвития. При этом ВВП через 18 лет вырастет на 176%, а производительность труда — в 3,4 раза.

Российское ведомство запланировало ряд реформ на 2018-2024 годы, в основу которых легло повышение числа занятых в экономике россиян, производительности труда и инвестиционной деятельности в стране. Однако существенных изменений в экономики России в ближайшие 18 лет ждать не стоит, отмечает «Коммерсантъ».

Согласно оптимистичному варианту развития, в 2035 году номинальная средняя зарплата россиянина составит 121 тысячу рублей без учета инфляции по 4% в год. Таким образом, средняя зарплата вырастет с 500 до 800 долларов в месяц, а страховая пенсия — с 200 до 350 долларов.

Отмечается, что пиковый рост ВВП РФ произойдет в 2028 году. Он составит 3,6%. К 2035 году рост замедлится до 3,1%. В это время мировая экономика будет расти медленнее трех процентов в год.