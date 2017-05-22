Песков: Кремль не рассматривает идеи референдумов для повышения явки на выборах-2018

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Москва, 22 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Кремль для повышения явки избирателей якобы рассматривает возможность организации местных референдумов по неполитическим вопросам в день президентских выборов в 2018 году.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли рассматривается вариант таких параллельных с президентскими выборами плебисцитов и ведется ли по этому вопросу работа в администрации президента, Песков заявил: «Нет».

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что подавляющее большинство граждан России рассчитывают, что Владимир Путин примет участие в следующих выборах президента страны, которые состоятся в 2018 году.