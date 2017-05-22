Отморожу уши назло бабушке: Песков оценил последствия введения виз с Украиной

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Российская сторона будет исходить в визовых вопросах с Украиной из принципа взаимности. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, какие-либо предположительные рассуждения в данном контексте едва ли уместны.

«Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало трезвого суждения, дабы не рассматривать этот вопрос», — отметил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что такой шаг может сильно ударить по гражданам Украины — это нечто из категории «отморожу уши назло бабушке». Пресс-секретарь лидера РФ добавил, что такая мера будет иметь негативные последствия для украинцев.

Песков также напомнил о принципах взаимности в данном вопросе.

Напомним, ранее стало известно, что украинская Рада в ближайшее время может изучить вопрос о введении визового режима с Россией.