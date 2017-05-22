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Политика
Отморожу уши назло бабушке: Песков оценил последствия введения виз с Украиной

Отморожу уши назло бабушке: Песков оценил последствия введения виз с Украиной

16:28  22 Мая 2017
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Отморожу уши назло бабушке: Песков оценил последствия введения виз с Украиной

Москва, 22 мая. Российская сторона будет исходить в визовых вопросах с Украиной из принципа взаимности. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, какие-либо предположительные рассуждения в данном контексте едва ли уместны.

«Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало трезвого суждения, дабы не рассматривать этот вопрос», — отметил Песков. 

Кроме того, он подчеркнул, что такой шаг может сильно ударить по гражданам Украины — это нечто из категории «отморожу уши назло бабушке». Пресс-секретарь лидера РФ добавил, что такая мера будет иметь негативные последствия для украинцев. 

Песков также напомнил о принципах взаимности в данном вопросе.

Напомним, ранее стало известно, что украинская Рада в ближайшее время может изучить вопрос о введении визового режима с Россией.

#россия #украина #песков #визы
Дана Балан
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