Минобороны РФ создает уникальные разведроты специального назначения

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Москва, 22 мая. Новые подразделения станут «глазами» для комплексов «Искандер» в тылу врага.

Военные эксперты считают, что далеко не все цели могут обнаружить разведывательные беспилотные летательные аппараты. Разведчики-спецназовцы смогут найти тщательно замаскированные объекты и сообщить их координаты боевым расчетами комплексов «Искандер» и «Ураган».

Бойцы будут передвигаться на бронированных автомобилях «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», пишут Известия. В каждой общевойсковой армии появится по одному подразделению разведки специального назначения.