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Спорт
Путин встретится с главой ФИФА в Краснодаре

Путин встретится с главой ФИФА в Краснодаре

15:53  22 Мая 2017
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Путин встретится с главой ФИФА в Краснодаре

Москва, 22 мая. Российский президент Владимир Путин запланировал встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, она состоится в Краснодаре 23 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня стали известны планы главы государства Владимира Путина на ближайшие дни. Так, на 23 мая намечена встреча с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщили в пресс-службе Кремля. Также российский лидер примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в качестве председателя. Напомним, что Владимир Путин активно поддерживает развитие спорта в стране и лично занимается несколькими видами спорта, в том числе боевыми искусствами.

Ирина Селезнева
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