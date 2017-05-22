Путин встретится с главой ФИФА в Краснодаре

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Москва, 22 мая. Российский президент Владимир Путин запланировал встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, она состоится в Краснодаре 23 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня стали известны планы главы государства Владимира Путина на ближайшие дни. Так, на 23 мая намечена встреча с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщили в пресс-службе Кремля. Также российский лидер примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в качестве председателя. Напомним, что Владимир Путин активно поддерживает развитие спорта в стране и лично занимается несколькими видами спорта, в том числе боевыми искусствами.