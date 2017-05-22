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Общество
Телекомментатор Владимир Перетурин скончался накануне своего дня рождения

Телекомментатор Владимир Перетурин скончался накануне своего дня рождения

16:54  22 Мая 2017
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Телекомментатор Владимир Перетурин скончался накануне своего дня рождения

Москва, 22 мая. Известный спортивный комментатор и журналист Владимир Перетурин скончался в Москве. Во вторник, 23 мая, ему исполнилось бы 79 лет.

О его смерти сообщили агентству «Р-Спорт» друзья легендарного телекомментатора.

Владимир Перетурин завершил карьеру футболиста в 1968 году и спустя два года стал спортивным телекомментатором. Он работал на всех крупных соревнованиях по футболу и другим видам спорта, а также был ведущим программ «Футбольное обозрение» и «Гол!». В 2012 году после второго инсульта он оказался прикованным к постели.

 

Алексей Громов
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