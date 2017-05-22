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Новости Сирии
Сирия: террористы ИГ обстреляли Дейр эз-Зор из минометов, есть погибшие и раненые

Сирия: террористы ИГ обстреляли Дейр эз-Зор из минометов, есть погибшие и раненые

16:15  22 Мая 2017
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Сирия: террористы ИГ обстреляли Дейр эз-Зор из минометов, есть погибшие и раненые

Дейр эз-Зор, 22 мая. Террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) обстреляли из минометов сирийский Дейр эз-Зор. В результате нападения один человек погиб, еще 13 были ранены.

Под минометным обстрелом со стороны боевиков оказался квартал Харабеш. Большинство раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает агентство SANA.

В начале мая в результате авиаударов США по сирийскому городу Эль-Курия в районе Дейр эз-Зора погибли пять мирных жителей, сообщает Ura.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #дейр эз-зор
Катерина Михайлиди
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