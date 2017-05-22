Путин не работает в церкви: Макдоналд пристыдил Time за обложку с собором Василия Блаженного

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Москва, 22 мая. Западным СМИ пора разобраться, где находится Московский Кремль, и что президент России Владимир Путин работает не в церкви, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд , раскритиковав обложку журнала Time. Художник изобразил на ней храм Василия Блаженного, сливающегося с Белым домом.

На самом деле Time, как и NBC и USA Today, имели в виду, что Кремль поглощает Белый дом». совсем другое, пишет Макдональд в своей статье для RT. Вот только иллюстрация Time подразумевает захват официальной резиденции президента США православной церковью.

Напомнил он и о промахе CNN, в публикации канала купола храма Василия Блаженного назвали минаретами. Путин не работает в церкви или в мечети, подчеркивает Макдональд, поражаясь таким ошибкам коллег. В связи с этим он разъяснил оплошавшим СМИ, что собор Василия Блаженного расположен к востоку от Кремля, а сам Кремль, на территории которого расположен рабочий кабинет президента РФ, находится в другой части Красной площади.

