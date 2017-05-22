Пятилетний малыш разорвал на клочки спрятанные родителями 7 тысяч долларов

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Пекин, 22 мая. В Китайской Народной Республике пятилетний ребенок уничтожил 50 тысяч юаней (около 7250 долларов), которые его отец взял в кредит.

Инцидент произошел в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Согласно предварительной информации, каждую из купюр мальчик разорвал на несколько частей.

В результате его родители не смогли склеить банкноты для последующего обмена в банке.

Напомним, ранее стало известно о том, что осенью 2017 года в Китае начнут показывать российский мультфильм для детей «Волки и овцы».