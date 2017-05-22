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Общество
Глава ВЦИОМ рассказал, когда россияне чаще всего вступают в брак

Глава ВЦИОМ рассказал, когда россияне чаще всего вступают в брак

15:47  22 Мая 2017
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Глава ВЦИОМ рассказал, когда россияне чаще всего вступают в брак

Москва, 22 мая. Российская молодежь не стремится вступать в брак. В основном молодые люди начинают создавать семью в возрасте 28-30 лет, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Они оставляют для себя возможность попробовать, потестировать и не хотят раньше времени совершать ошибки», — заявил Федоров, отметив, что молодежь вовсе не торопится вступить в брак.

Глава ВЦИОМ рассказал, когда россияне чаще всего вступают в брак

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко также заявлял, что российские семьи чаще всего заводят детей в возрасте 25 лет.

#брак #молодежь
Алексей Громов
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