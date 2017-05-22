Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
МВД РФ впервые завело уголовное дело за авиадебош на пьяного израильтянина

МВД РФ впервые завело уголовное дело за авиадебош на пьяного израильтянина

16:13  22 Мая 2017
291

Пьяный израильтянин стал первым авиадебоширом, на которого в РФ завели дело

Химки, 22 мая. Суд в подмосковных Химках арестовал пассажира, который попытался во время полета открыть дверь самолета, летевшего из Тель-Авива в Москву. Впервые в отношении авиадебошира было возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, на злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас он находится под стражей, передает ТАСС.

Пьяный израильтянин стал первым авиадебоширом, на которого в РФ завели дело

19 мая пьяный пассажир попытался открыть дверь лайнера, создав угрозу безопасности других людей. Сотрудники транспортной полиции задержали 50-летнего гражданина Израиля, как только самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево», и привезли его в дежурную часть.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил безопасности на общественном транспорте.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть