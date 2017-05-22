МВД РФ впервые завело уголовное дело за авиадебош на пьяного израильтянина

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Химки, 22 мая. Суд в подмосковных Химках арестовал пассажира, который попытался во время полета открыть дверь самолета, летевшего из Тель-Авива в Москву. Впервые в отношении авиадебошира было возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, на злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас он находится под стражей, передает ТАСС.

19 мая пьяный пассажир попытался открыть дверь лайнера, создав угрозу безопасности других людей. Сотрудники транспортной полиции задержали 50-летнего гражданина Израиля, как только самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево», и привезли его в дежурную часть.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил безопасности на общественном транспорте.