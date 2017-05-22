Росгвардия опровергла сообщения СМИ об убийстве своего сотрудника в Чечне

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Москва, 22 мая. В Росгвардии прокомментировали сообщения об убийстве сотрудника ведомства в Чеченской республике, которые появились ранее в СМИ. Как сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ, данная информации не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что «случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в рамках доследственной проверки не выявлено».

Напомним, в минувшую пятницу заместитель командующего войсками Росгвардии Сергей Меликов сообщал, что IT-специалисты Росгвардии и специалисты по мониторингу социальных сетей займутся борьбой с экстремизмом и терроризмом в Интернете.