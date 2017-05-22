Фанаты «Спартака» залили футбольное поле в Туле тоннами тосола

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Тула, 22 мая. Болельщики московского «Спартака» нанесли серьезный ущерб стадиону тульского клуба «Арсенал» после матча 30-го тура РФПЛ, разгромив систему подогрева поля, сообщил пресс-секретарь «Арсенала» Евгений Овсянников.

Южная трибуна стадиона тульского клуба «Арсенал» нуждается в капиталовложениях – после матча 30-го тура РФПЛ придется заменить 166 кресел, поставить новую сетку ограждения, ворота и флажки. По словам пресс-секретаря тульского ФК Евгения Овсянникова, из-за поломки системы подогрева поля наружу вылилось около 6 тонн тосола, также было испорчено порядка 50 квадратных метров поля.

Представитель тульского клуба добавил, что восстановление стадиона будет произведено собственными силами — обращаться в «Спартак» за возмещением ущерба красно-желтые не намерены. Известно, что такой ущерб был нанесен фанатами «Спартак» за поражение в поединке против «Арсенала», который обыграл москвичей со счетом 3:0.