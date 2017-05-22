Ирак: из плена ИГ спасены три езидки

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Мосул, 22 мая. Во время поисковой операции в западной части Мосула из плена «Исламского государства»* были освобождены три езидские женщины.

В объединенном оперативном командовании армии Ирака сообщили об освобождении трех женщин в районе Наджар. Езидки содержались боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в доме судьи «Халифата». Женщин заперли в маленькой и темной комнате, подчеркивает источник.

В данный момент езидки уже встретились со своими родственниками, они направлены в район Синджар. Ранее стало известно, что антитеррористические подразделения иракской армии освободили еще одну женщину в населенном пункте Рифаи на западе от Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.