Трамп в Израиле призвал навсегда запретить Ирану владеть ядерным оружием

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Тель-Авив, 22 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно «прекратить финансовую и военную поддержку террористов». Об этом он заявил на встрече с израильским коллегой Реувеном Ривлином в Иерусалиме.

«Самое главное, что Соединенные Штаты и Израиль могут единогласно заявить, что нельзя позволить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Никогда, никогда», — заявил Трамп.

Кроме того, Тегеран, по словам главы США, должен прекратить свое «смертоносное финансирование, подготовку и оснащение террористов и боевиков».

Напомним, ранее сообщалось, что борт американского лидера прилетел в Израиль по специальному коридору из Саудовской Аравии