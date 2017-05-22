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Политика
Трамп в Израиле призвал навсегда запретить Ирану владеть ядерным оружием

Трамп в Израиле призвал навсегда запретить Ирану владеть ядерным оружием

15:45  22 Мая 2017
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Трамп в Израиле призвал навсегда запретить Ирану владеть ядерным оружием

Тель-Авив, 22 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно «прекратить финансовую и военную поддержку террористов». Об этом он заявил на встрече с израильским коллегой Реувеном Ривлином в Иерусалиме.    

«Самое главное, что Соединенные Штаты и Израиль могут единогласно заявить, что нельзя позволить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Никогда, никогда», — заявил Трамп. 

Кроме того, Тегеран, по словам главы США, должен прекратить свое «смертоносное финансирование, подготовку и оснащение террористов и боевиков». 

Напомним, ранее сообщалось, что борт американского лидера прилетел в Израиль по специальному коридору из Саудовской Аравии

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Дана Балан
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