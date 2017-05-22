Курды могут получить американские самолеты

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Вашингтон, 22 мая. Конгресс США рассмотрит запрос курдского ополчения на оснащение сил пешмерга самолетами для транспортировки раненых.

Командование курдского ополчения направило в Вашингтон запрос в рамках проекта по реорганизации пешмерга Иракского Курдистана. Отмечается, что авиационный транспорт будет предназначаться для перевозки раненых с поля боя. Командование уверено, что в Вашингтоне согласятся удовлетворить данное требование.

Ранее в Эрбиле был одобрен проект по объединению и реорганизации сил пешмерга, подготовленный немецкими, британскими и американскими военными советниками.