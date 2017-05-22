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Сирия, 22 мая. Две женщины и ребенок ранены в результате ракетных обстрелов «Джебхат Фатх Аш-Шам»*** в городе Даръа. Террористы ИГ** взорвали «шахид-мобиль» в районе центральной городской тюрьмы к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреливает позиции террористов ИГИЛ* в районе перекрестка Ат-Талила и в окрестностях нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры; открыла огонь по укрепрайонам радикалов ИГ вокруг военного аэродрома Дейр эз-Зора и в районе кладбища; нанесла авиаудары по позициям боевиков в Даръа; провела артобстрел опорных пунктов исламистов в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур в Идлибе; нанесла удары с воздуха по ИГ вблизи города Укейрибат; ведет огонь по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Латамина на севере Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): ведет бои с «Тахрир Аш-Шам» вблизи лагеря Ярмук на юге Дамаска; взяло на себя полную ответственность за вчерашний террористический акт с участием смертников в Идлибе; взорвало «шахид-мобиль» в районе центральной городской тюрьмы к северу от Ракки; нанесло ракетный удар по городу Саламия в Хаме.

Сирийская демократическая армия**** (SDF): потеряла шесть бойцов в результате теракта ИГ в пригороде Ракки.

«Джебхат Фатх Аш-Шам»: обстреляла из ракетных установок кварталы города Даръа, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

Вновь вспыхнули ожесточенные сражения между террористами ИГ и радикалами формирования «Тахрир Аш-Шам» вблизи палестинского лагеря для беженцев Ярмук на юге Дамаска, сообщает военный источник в Twitter (@P_Strickland).

Корреспондент Damascus Now сообщает о том, что в районе площади Омейядов в Дамаске зафиксированы взрывы крупнокалиберных мин. Пока никаких данных о нанесенном уроне не поступало. Предполагается, что мины были выпущены боевиками самой радикальной группировки вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам», отряды которой все еще занимают территории в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Хомс

В район Аль-Ваер на северо-западе Хомса прибыли коммунальные городские службы для удаления баррикад и строительных отходов, оставленных боевиками. Район начал постепенно возвращаться к мирной жизни.

Напомним, последняя партия боевиков и их семей была вывезена из Аль-Ваера вчера. Таким образом, административный центр провинции впервые с 2011 года полностью находится под контролем правительства. Эвакуация исламистов продолжалась в течение двух месяцев. Всего из Аль-Ваера в город Джараблус, расположенный на севере провинции Алеппо вблизи сирийско-турецкой границы, выехали 12 партий радикалов.

Тем временем в восточной части Хомса подразделения 5-го штурмового корпуса САА продолжают обстреливать оборонительные сооружения террористов ИГИЛ из артиллерии и ракетных установок в районе Аль-Мушайфрифа Аль-Джанубия, на перекрестке Ат-Талила и в окрестностях нефтяного месторождения Арак на востоке от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Стало известно, что в результате нападения террористов «Исламского государства»* на район Харабеш в Дейр эз-Зоре погиб один мирный житель, 13 получили ранения. Об этом сообщает Damascus Now.

Армия Башара Асада в свою очередь начала обстрел укрепрайонов радикалов ИГИЛ из артиллерийских орудий вокруг военного аэродрома Дейр эз-Зора и в районе городского кладбища. По сообщениям Al Masdar News, несколько транспортных средств террористов ИГ были уничтожены в результате прямых попаданий.

Столицу региона почти пополам делят правительственные войска и силы ИГИЛ. Несмотря на то, что большинство территорий провинции находится под контролем боевиков ИГ, сирийской армии все же удается держать оборону занятых позиций, в том числе стратегически значимой авиабазы Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Две женщины и ребенок ранены в результате обстрела ракетными снарядами кварталов города Даръа боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам», бывшей «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, юго-западная часть провинции является зоной безопасности, на территории которой действует режим прекращения огня, однако он не распространяется на исламистов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам». Остальные формирования вооруженной оппозиции также нередко открывают огонь по укрепрайонам САА, нарушая режим перемирия.

Оппозиционный источник заявил о том, что ВВС Сирии наносят ответные авиаудары по укрепрайонам боевиков в Даръа. Информация о потерях в рядах исламистов пока формируется.

Провинция Идлиб

Части сирийской армии, базирующиеся в Туркоманских горах, ведут артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур, сообщает источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. Провинция Идлиб входит в одну из зон деэскалации, установленных меморандумом 6 мая этого года, однако в регионе вследствие постоянных вооруженных стычек между боевиками «Ахрар Аш-Шам» и радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», зачастую гибнут мирные жители. Силы правительственных войск вынуждены были вмешаться в конфликт.

Более того, выяснилось, что в регионе действуют сотни спящих ячеек «Исламского государства», совершающие теракты на территории провинции. Как сообщает AMN, в недавно опубликованном заявлении ИГИЛ взяло на себя полную ответственность за вчерашний террористический акт с участием смертников, который был устроен на военной базе боевиков вооруженной оппозиции в городе Таль Тукан в восточной части Идлиба. По данным информагентства ИГ «Аль-Амак», как минимум 50 боевиков «Ахрар Аш-Шам» были убиты и ранены.

Провинция Ракка

По сообщению портала Damascus Now, террористы ИГ устроили теракт в пригороде столицы провинции. Боевики ИГИЛ использовали «шахид-мобиль» в районе центральной городской тюрьмы к северу от Ракки, в результате взрыва погибли шесть бойцов Сирийской демократической армии (SDF).

Используя смертников, боевики пытаются задержать широкомасштабное наступление SDF и курдских отрядов YPG, поддерживаемых ВВС международной коалиции во главе с США. Однако курдские подразделения продолжают планомерно продвигаться в направлении административного центра региона. Тем временем командование ИГ постепенно перебирается в Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

Один человек был убит, еще трое получили ранения в результате ракетного удара ИГ по городу Саламия, примерно в 30 км к востоку от Хамы, сообщает информационное агентство SANA News. Через город пролегает стратегическая магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хомс, единственный путь снабжения города Алеппо. Поэтому трасса подвергается постоянным атакам со стороны боевиков вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства».

Между тем на востоке Хамы продолжается наступление САА с целью обезопасить «Дорогу жизни» от повторных нападений. Сирийская авиация наносит удары с воздуха в восточной части провинции вблизи крупного форпоста ИГИЛ, города Укейрибат, в районе деревень Суха и Расм Аль-Ауабид. Сведения об итогах боевого вылета пока не оглашались.

Оппозиционный источник вновь сообщает, что САА ведет огонь из артиллерийских орудий по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции. Официальных данных, подтверждающих эту информацию, пока не поступало. Север Хамы также входит в одну из зон безопасности, однако исламисты регулярно ведут провокационные обстрелы опорных пунктов САА.

Ирак

Информагентство Iraqi News сообщает, что федеральная полиция ведет обстрел района Старого Мосула, перед тем как направить туда штурмовые отряды. Генерал-лейтенант полиции Ирака Шейкер Джавдат заявил прессе, что военнослужащие использовали тяжелые ракетные установки «Град», а также беспилотники для нанесения удара по десяткам объектов ИГИЛ, включая командные пункты, артиллерию и транспортные средства, принадлежащие террористам. Под контролем ИГ в Мосуле на данный момент остаются только четыре западных района.

* Организация запрещена на территории РФ.