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Новости Сирии
Сирия новости 22 мая 16.30: теракты ИГИЛ в Ракке и Идлибе, САА развивает наступление к востоку от Пальмиры

Сирия новости 22 мая 16.30: теракты ИГИЛ в Ракке и Идлибе, САА развивает наступление к востоку от Пальмиры

16:30  22 Мая 2017
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САА развивает наступление к востоку от Пальмиры

Сирия, 22 мая. Две женщины и ребенок ранены в результате ракетных обстрелов «Джебхат Фатх Аш-Шам»*** в городе Даръа. Террористы ИГ** взорвали «шахид-мобиль» в районе центральной городской тюрьмы к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): обстреливает позиции террористов ИГИЛ* в районе перекрестка Ат-Талила и в окрестностях нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры; открыла огонь по укрепрайонам радикалов ИГ вокруг военного аэродрома Дейр эз-Зора и в районе кладбища; нанесла авиаудары по позициям боевиков в Даръа; провела артобстрел опорных пунктов исламистов в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур в Идлибе; нанесла удары с воздуха по ИГ вблизи города Укейрибат; ведет огонь по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Латамина на севере Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): ведет бои с «Тахрир Аш-Шам» вблизи лагеря Ярмук на юге Дамаска; взяло на себя полную ответственность за вчерашний террористический акт с участием смертников в Идлибе; взорвало «шахид-мобиль» в районе центральной городской тюрьмы к северу от Ракки; нанесло ракетный удар по городу Саламия в Хаме.

Сирийская демократическая армия**** (SDF): потеряла шесть бойцов в результате теракта ИГ в пригороде Ракки.

«Джебхат Фатх Аш-Шам»: обстреляла из ракетных установок кварталы города Даръа, есть мирные жертвы.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Вновь вспыхнули ожесточенные сражения между террористами ИГ и радикалами формирования «Тахрир Аш-Шам» вблизи палестинского лагеря для беженцев Ярмук на юге Дамаска, сообщает военный источник в Twitter (@P_Strickland).

Корреспондент Damascus Now сообщает о том, что в районе площади Омейядов в Дамаске зафиксированы взрывы крупнокалиберных мин. Пока никаких данных о нанесенном уроне не поступало. Предполагается, что мины были выпущены боевиками самой радикальной группировки вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам», отряды которой все еще занимают территории в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

В район Аль-Ваер на северо-западе Хомса прибыли коммунальные городские службы для удаления баррикад и строительных отходов, оставленных боевиками. Район начал постепенно возвращаться к мирной жизни.

Напомним, последняя партия боевиков и их семей была вывезена из Аль-Ваера вчера.  Таким образом, административный центр провинции впервые с 2011 года полностью находится под контролем правительства. Эвакуация исламистов продолжалась в течение двух месяцев. Всего из Аль-Ваера в город Джараблус, расположенный на севере провинции Алеппо вблизи сирийско-турецкой границы, выехали 12 партий радикалов.

Тем временем в восточной части Хомса подразделения 5-го штурмового корпуса САА продолжают обстреливать оборонительные сооружения террористов ИГИЛ из артиллерии и ракетных установок в районе Аль-Мушайфрифа Аль-Джанубия, на перекрестке Ат-Талила и в окрестностях нефтяного месторождения Арак на востоке от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Стало известно, что в результате нападения террористов «Исламского государства»* на район Харабеш в Дейр эз-Зоре погиб один мирный житель, 13 получили ранения. Об этом сообщает Damascus Now.

Армия Башара Асада в свою очередь начала обстрел укрепрайонов радикалов ИГИЛ из артиллерийских орудий вокруг военного аэродрома Дейр эз-Зора и в районе городского кладбища. По сообщениям Al Masdar News, несколько транспортных средств террористов ИГ были уничтожены в результате прямых попаданий.

Столицу региона почти пополам делят правительственные войска и силы ИГИЛ. Несмотря на то, что большинство территорий провинции находится под контролем боевиков ИГ, сирийской армии все же удается держать оборону занятых позиций, в том числе стратегически значимой авиабазы Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Две женщины и ребенок ранены в результате обстрела ракетными снарядами кварталов города Даръа боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам», бывшей «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, юго-западная часть провинции является зоной безопасности, на территории которой действует режим прекращения огня, однако он не распространяется на исламистов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам». Остальные формирования вооруженной оппозиции также нередко открывают огонь по укрепрайонам САА, нарушая режим перемирия.

Оппозиционный источник заявил о том, что ВВС Сирии наносят ответные авиаудары по укрепрайонам боевиков в Даръа. Информация о потерях в рядах исламистов пока формируется.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Части сирийской армии, базирующиеся в Туркоманских горах, ведут артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур, сообщает источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. Провинция Идлиб входит в одну из зон деэскалации, установленных меморандумом 6 мая этого года, однако в регионе вследствие постоянных вооруженных стычек между боевиками «Ахрар Аш-Шам» и радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», зачастую гибнут мирные жители. Силы правительственных войск вынуждены были вмешаться в конфликт.

Более того, выяснилось, что в регионе действуют сотни спящих ячеек «Исламского государства», совершающие теракты на территории провинции. Как сообщает AMN, в недавно опубликованном заявлении ИГИЛ взяло на себя полную ответственность за вчерашний террористический акт с участием смертников, который был устроен на военной базе боевиков вооруженной оппозиции в городе Таль Тукан в восточной части Идлиба. По данным информагентства ИГ «Аль-Амак», как минимум 50 боевиков «Ахрар Аш-Шам» были убиты и ранены.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

По сообщению портала Damascus Now, террористы ИГ устроили теракт в пригороде столицы провинции. Боевики ИГИЛ использовали «шахид-мобиль» в районе центральной городской тюрьмы к северу от Ракки, в результате взрыва погибли шесть бойцов Сирийской демократической армии (SDF).

Используя смертников, боевики пытаются задержать широкомасштабное наступление SDF и курдских отрядов YPG, поддерживаемых ВВС международной коалиции во главе с США. Однако курдские подразделения продолжают планомерно продвигаться в направлении административного центра региона. Тем временем командование ИГ постепенно перебирается в Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Один человек был убит, еще трое получили ранения в результате ракетного удара ИГ по городу Саламия, примерно в 30 км к востоку от Хамы, сообщает информационное агентство SANA News. Через город пролегает стратегическая магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хомс, единственный путь снабжения города Алеппо. Поэтому трасса подвергается постоянным атакам со стороны боевиков вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства».

Между тем на востоке Хамы продолжается наступление САА с целью обезопасить «Дорогу жизни» от повторных нападений. Сирийская авиация наносит удары с воздуха в восточной части провинции вблизи крупного форпоста ИГИЛ, города Укейрибат, в районе деревень Суха и Расм Аль-Ауабид. Сведения об итогах боевого вылета пока не оглашались.

Оппозиционный источник вновь сообщает, что САА ведет огонь из артиллерийских орудий по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции. Официальных данных, подтверждающих эту информацию, пока не поступало. Север Хамы также входит в одну из зон безопасности, однако исламисты регулярно ведут провокационные обстрелы опорных пунктов САА.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Информагентство Iraqi News сообщает, что федеральная полиция ведет обстрел района Старого Мосула, перед тем как направить туда штурмовые отряды. Генерал-лейтенант полиции Ирака Шейкер Джавдат заявил прессе, что военнослужащие использовали тяжелые ракетные установки «Град», а также беспилотники для нанесения удара по десяткам объектов ИГИЛ, включая командные пункты, артиллерию и транспортные средства, принадлежащие террористам. Под контролем ИГ в Мосуле на данный момент остаются только четыре западных района.

Список организаций, упомянутых в публикации

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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