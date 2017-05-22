Джамала сообщила о смерти своего дедушки в Крыму

В закладки

Скопировать

Киев, 22 мая. В Крыму скончался дедушка украинской певицы, победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Сусаны Джамаладиновой (Джамала). Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

«Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе (обряд похорон — прим. ред.) пройдёт в Кучук Озене в 15.00», — написала Джамала.

При этом победительница «Евровидения» не стала уточнять, собирается ли посещать церемонию прощания.

Друзья и знакомые Джамалы выразили ей свои соболезнования, сообщает издание «Дни.Ру».

Напомним, ранее Джамала выражала желание выступить в Крыму. Она заявляла, что хочет дать концерт в Крыму, но не может туда приехать даже для визита к больному дедушке. В свою очередь крымские власти официально пригласили певицу на полуостров.