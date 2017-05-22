Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Минобороны РФ решит квартирный вопрос служивших в украинской армии крымчан

Минобороны РФ решит квартирный вопрос служивших в украинской армии крымчан

19:18  22 Мая 2017
226

Минобороны РФ решит квартирный вопрос служивших в украинской армии крымчан

Москва, 22 мая. Минобороны РФ предложило предоставлять военнослужащим, служившим в частях Крыма и уволившимся из ВС Украины, государственные жилищные сертификаты для обеспечения жильем.

Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ разрабатывает ряд законопроектов относительно реализации жилищных прав военнослужащих, уволенных с военной службы. По словам главы департамента  Сергея Пирогова, это касается бывших военных из Крыма и Севастополя.

На данный момент подготовлен проект соответствующего президентского указа на выдачу данной категории граждан сертификатов на жилье. Также ведомство занимается вопросами обеспечения жильем контрактных военнослужащих и членов их семей из специализированного жилфонда.  Все документы находятся на разной степени согласования с руководством и требуют доработки.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть