Минобороны РФ решит квартирный вопрос служивших в украинской армии крымчан

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Минобороны РФ предложило предоставлять военнослужащим, служившим в частях Крыма и уволившимся из ВС Украины, государственные жилищные сертификаты для обеспечения жильем.

Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ разрабатывает ряд законопроектов относительно реализации жилищных прав военнослужащих, уволенных с военной службы. По словам главы департамента Сергея Пирогова, это касается бывших военных из Крыма и Севастополя.

На данный момент подготовлен проект соответствующего президентского указа на выдачу данной категории граждан сертификатов на жилье. Также ведомство занимается вопросами обеспечения жильем контрактных военнослужащих и членов их семей из специализированного жилфонда. Все документы находятся на разной степени согласования с руководством и требуют доработки.