Стоит ли Париж визита Путина: президент РФ посетит Францию еще до конца мая

В закладки

Скопировать

Появилась информация о том, что 29 мая должен состояться визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Париж на открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому, — и его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Некоторые информагентства, со ссылкой на Елисейский дворец, уже подтвердили эту договоренность.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков данную информацию не подтвердил и не опроверг, подчеркнув, что в случае необходимости объявление о такой поездке «будет сделано своевременно».

Что могло бы стоять за неожиданным визитом?

Нестандартная ситуация

На сайте kremlin.ru сообщается, что 18 мая «Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с официальным вступлением в должность Президента Франции и формированием нового правительства… Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений. Обсуждены также возможности предстоящих личных контактов».

Да, формат — «нормандский», соглашения — «минские», а кризис — «внутриукраинский», то есть вовсе не «агрессия России», как распинаются Петр Порошенко и Ко, но это — кстати.

Главное же заключается в том, что подобного рода «неожиданности», тем более в условиях нынешней антироссийской и антипутинской истерии на Западе, вовсе не характерны для политического стиля «хозяина Кремля». В данном случае — если «нет дыма без огня» — причины для полета в Париж должны быть экстраординарными и уж точно — выходящими далеко за рамки открытия выставки и личного знакомства с новым французским лидером.

Кто к кому ходит?

В отечественной прикладной «кратологии» (науке о власти) партийно-советских «номенклатурных» времен важное место занимало выяснение вопроса о том, «кто к кому ходит», отражающего даже не формальную, а реальную структуру власти в Кремле и его ближайших окрестностях типа Старой площади, Лубянки etc. Отражающего более глубоко и полно, чем, скажем, расстановка «первых лиц» на трибуне Мавзолея во время демонстраций 1 мая и 7 ноября.

Негласно считалось, что постоянный «хозяин» кабинета стоит выше своего постоянного «гостя». Впрочем, иногда это могло означать и то, что «патрон» решил устроить инспекцию своему «клиенту» — с последующим разносом.

На международном дипломатическом уровне действуют примерно те же закономерности. И то, что наш президент уже долгое время ни к кому «лично» в гости не ездил, предпочитая принимать иностранных лидеров в Москве или в Бочаровом Ручье, а также участвуя в различных международных, т.е. «ничейных», мероприятиях, говорит о росте его личного авторитета и авторитета России на мировой арене. Причем не меньше, а даже больше, чем действия наших Вооруженных сил или реакция отечественной экономики на западные санкции.

Импичмент Трампа как операция прикрытия: в США создается «русское лобби»

В крайнем случае, с наиболее важными «партнерами» — такими, как США, Китай, Индия, Германия или Япония, — действовало правило: ваш визит — наш визит. Без вариантов.

Поговорить не с кем

Да и вообще, после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. Королева Великобритании Елизавета II, пожалуй, «не в счет», с ней можно. А так — ну, кто? Барак Обама, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Ангела Меркель, Синдзо Абэ — ну, нет сегодня в мире лидера, к которому Путин поехал бы так, как ездил когда-то к Джорджу Бушу-младшему.

Но и то — в те времена оставалась еще «горбачевско-ельцинская» инерция отношения России к США и Западу, а также США и Запада к России. Да и жили мы в условиях социально-экономического и военно-политического развала страны — в общем, что вспоминать?!

И вот — Макрон. «Человек из ниоткуда», неожиданно ставший руководителем одного из пяти важнейших государств мира, ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето. Правда, почти «пятого колеса» в ооновской «телеге», зато среди «сильных мира сего» это единственная католическая (в смысле элит) страна.

Впрочем, насчет «ниоткуда» и «неожиданно» — это, конечно, «на публику». О том, кто сделал месье Макрона президентом Франции, написано уже очень много. Проблема только в том, насколько все это соответствует действительности.

Так вот, сообщение о предстоящем визите Путина явно указывает на особый, сверхвысокий политический статус «ставленника Ротшильдов» в Париже. А реакция на эту информацию со стороны Кремля, озвученная Дмитрием Песковым, говорит о том, что это почти так.

Читайте также: Нефть опять дороже $50: Дмитрий Лекух о том, как РФ с саудитами деньги считают

Так или иначе, похоже, соответствующее предложение поступило, оно достаточно интересно, но конкретные моменты, видимо, нуждаются в доработке и расширении. Или же, что уже менее вероятно, таким образом «коллективному Макрону» послан определенный сигнал о готовности России к подобным переговорам.

Во всяком случае, ситуация, при всей своей видимой вроде бы незначимости, более чем неординарная, и по ее развитию можно будет, как по лакмусовой бумаге, судить о развитии весьма фундаментальных процессов на международной арене.