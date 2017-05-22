Стало известно, где в Петербурге можно будет поклониться мощам святого Николая

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 22 мая. Мощи святого Николая Чудотворца привезут в Петербург уже 13 июля 2017 года. Об этом журналистам сообщили в понедельник официальные представители Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

«Мощи Николая Чудотворца выставят для поклонения в Александро-Невской лавре с 13 по 28 июля», — цитирует заявление РПЦ РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно принял мощи Николая Чудотворца, которые были доставлены в Москву из Италии.