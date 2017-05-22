В Дамаске проходит конференция по медицинской помощи — ФАН публикует видео

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Более 120 врачей и сотрудников Министерства здравоохранения Сирии приняли участие в открытии 14-й научной конференции по медицинской помощи в Дамаске. На выставке перед конференцией сирийские производители лекарств показывают последние достижения в области фармацевтики.

Об этом сообщает собственный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq), предоставляя соответствующую видеозапись.

Как сообщает источник, за три дня научной конференции в отеле Dama Rose Hotel зрители прослушают более 70 лекций по 10 основным направлениям, различным заболеваниям и методам их лечения. Также в рамках конференции в отеле проходит фармацевтическая выставка, на которой сирийские производители представили новейшие лекарственные средства.

Отметим, что национальные лекарственные предприятия смогли покрыть потребности сирийского рынка – несмотря на военные условия и экономические санкции, введенные западными странами. По словам источника, учитывая даже все трудности военного времени, в последние годы было построено несколько новых фармацевтических заводов.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материалах Федерального агентства новостей.