Сирия сегодня: высший пилотаж ВКС РФ в Эс-Сувейде, САА сбила беспилотники в Латакии, провал ИГ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 22 мая. Правительственные войска САР при поддержке ВКС России зачистили юг провинции Эс-Сувейда от боевиков, Леонид Слуцкий рассказал о важности освобождения Хомса, сирийские военные сбили три беспилотника коалиции в Латакии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Слуцкий рассказал о важности освобождения Хомса

Глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий выразил надежду, что достигнутый в городе Хомс успех будет закреплен на других территориях Сирийской Арабской Республики, находящихся под контролем радикальных террористических формирований. По его словам, освобождение Хомса — это «знаковый рубеж в борьбе с терроризмом на сирийской земле».

Напомним, что в минувшее воскресенье из квартала Аль-Ваер, расположенного в сирийском городе Хомс, была выведена последняя группа боевиков и их семей. Теперь город находится под полным контролем правительственных сил, и в скором времени в освобожденный квартал Аль-Ваер начнут возвращаться мирные жители.

Слуцкий также отметил, что Хомс — это третий по величине город в САР, и его освобождение играет очень большую роль в дальнейшей борьбе с терроризмом.

Обстрелы Дейр эз-Зора и Даръа

Боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) открыли минометный огонь по кварталу Харабиш в городе Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA. В результате обстрела погиб один мирный житель и еще 13 получили ранения.

По словам директора департамента здравоохранения провинции Дейр эз-Зор Абдель-Наджма Аль-Абеда, большинство пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти. Агентство отмечает, что 20 мая боевики обстреляли кварталы Харабиш и Аль-Джура, в результате чего 15 человек погибли, еще 63 мирных жителя были ранены. Большинство пострадавших — женщины и дети.

В городе Даръа боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы. Жертвами атаки стали две женщины. Также сообщается о пострадавшем ребенке.

В МИД РФ прокомментировали удар коалиции в Ат-Тафне

В министерстве иностранных дел России считают, что удар возглавляемой США международной коалиции в Ат-Танфе наносился не по позициям сирийской армии. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, американская сторона в очередной раз «грубо нарушила нормы международного права».

Сбитые беспилотники

Пограничная 144-я бригада Сирийской арабской армии (САА) сбила три беспилотных летательных аппарата США Switchblade, вошедших в воздушное пространство Сирии в городе Кессаб, расположенном в горной части провинции Латакия, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Агентство пишет, что тактические беспилотники обычно используются силами специальных операций Соединенных Штатов и имеют ограниченный радиус действия всего в 10 километров.

Помощь ВКС РФ в освобождении Эс-Сувейды

Военнослужащие армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ с воздуха зачистили от боевиков южную часть провинции Эс-Сувейда. По данным источника в Сирии, после освобождения южной части провинции отряды САА приступили к зачистке от боевиков восточной части.

Наступление на ИГ с земли и воздуха

Подразделения САА при поддержке ВВС Сирии провели ряд спецопераций против боевиков ИГ в городе Дейр эз-Зор и его окрестностях, сообщает SANA. По данным агентства, отряды правительственных войск при поддержке с воздуха атаковали скопления и укрепления террористов в районе кладбища и зоны расположения 137-го полка САА, уничтожив множество боевиков и их военной техники.

Отмечается, что военные нацелились на укрепления ИГИЛ в деревне Аль-Бхилия к западу от Дейр эз-Зора и уничтожили минометную пусковую установку.

* Организация запрещена на территории РФ.