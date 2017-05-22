Турция сделает все для спокойствия в черноморском регионе — Эрдоган

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Стамбул, 22 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) успешной международной площадкой, которая вносит большой вклад в развитие региона.

«То, что мы превратили нашу организацию в успешную международную площадку, — наш большой успех и заслуга всех нас. ОЧЭС вносит большой вклад в устойчивое развитие экономики нашего черноморского региона», — заявил турецкий лидер на самите. Он также поблагодарил страны-участницы за их вклад в экономическое развитие региона и заверил, что Турция будет делать все для стабильности в регионе.

Отметим, что Турция является председателем ОЧЭС с января по июнь 2017 года. В этом году отмечается 25-летний юбилей организации. По итогам саммита в Стамбуле подготовят проект соответствующей совместной декларации.

Ранее сообщалось, что Порошенко не приехал на ОЧЭС из-за «низкого статуса» участников.