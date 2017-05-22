Бросок к Дейр-эз-Зору: сирийская армия движется вдоль дорог, защищая фланги

В закладки

Скопировать

Сирийская армия совершила еще один важный бросок по направлению к провинции Дейр-эз-Зор, где под контролем террористов запрещенной группировки «Исламское государство»* (организация запрещена в РФ) находятся крупные запасы нефти и газа. Как сообщает агентство Al-Masdar News, бойцы Сирийской Арабской Армии (САА) осуществили марш-бросок к востоку от Пальмиры. Рывок произошел в сторону местности, находящейся к западу от газового месторождения Арак. Отмечается, что наступление происходило силами 5-го штурмового корпуса САА при поддержке элитного подразделения «Тигры» и палестинских отрядов ополчения «Лива Аль-Кудс».

Кроме того, по информации интернет-ресурса SOHR, армия Сирии вела обстрел позиций террористов в районе города Аль-Ганту. Огонь вели из крупнокалиберных пулеметов. Также артиллерийскому обстрелу САА подверглись опорные точки террористов ИГ*, которые находятся восточнее Пальмиры в горах Аш-Шумария. Данных о потерях со стороны ИГИЛ* пока не поступало.

Как сообщает AMN, ссылаясь на свои военные источники, бойцы Сирийской арабской армии, а также отряды союзников САА в ближайшее время предпримут еще одну попытку наступления. Цель атаки — добраться до города Ас-Сухна, который является ключевой точкой на пути к Дейр эз-Зору.

Как сообщил в беседе с ФАН военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, главное в этом наступлении — вытянутые коммуникации: если сирийская армия недостаточно обезопасит тылы, террористы ИГ непременно попытаются перерезать коммуникации.

«Условия театра военных действий таковы, что нужно двигаться вдоль дорог, соответственно, растягивать коммуникации. Противник будет пытаться бить во фланги и перерезать их», - отметил Коновалов.

Как обращает внимание военный эксперт, в этой связи также важна победа во всей провинции Хомс — поскольку, так или иначе, все дороги из центрального и восточного Хомса непременно ведут на Дейр-эз-Зор. Высвобождающиеся же силы можно задействовать в ударе на направлении от Пальмиры.

«Главное — это обеспечивать фланги и наступление, которое идет все-таки вдоль коммуникаций. Это важнейший момент», — заключил Иван Коновалов.

Ранее сообщалась, что гарнизон осажденного Дейр эз-Зора ликвидировал укрепления ИГИЛ в районе городского кладбища. Теперь бойцам САА необходимо прорваться в город, чтобы соединиться с этим подразделением и поддержать боевой дух сражающегося народа Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.