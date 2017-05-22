Сирия: Дамаск усилит взаимодействие с МККК для помощи мирным гражданам

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Хомс (Сирия), 22 мая. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские власти готовы к усилению взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и предоставить все необходимые условия представительству в Дамаске для более эффективной работы. Об этом сообщает в понедельник сирийское национальное агентство САНА.

Так, на встрече с президентом МККК Петером Маурером глава МИД САР подчеркнул, что Дамаск высоко ценит усилия, предпринимаемые МККК в содействии с сирийским Красным Полумесяцем в рамках предоставления сирийцам предметов первой необходимости. Маурер же поблагодарил руководство Сирии как за усилия, предпринимаемые для доставки гумпомощи и обеспечения сирийских граждан основными необходимыми для жизни вещами, так и и за сотрудничество с МККК.

Напомним, несколько дней назад совместные гуманитарные конвои Международного комитета Красного Креста, Сирийского Арабского Красного Полумесяца и ООН доставили помощь жителям четырех населенных пунктов в Сирии.