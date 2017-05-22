Анкара считает отказ от взаимных ограничений важным шагом укрепления связей РФ и Турции
Стамбул, 22 мая. Совместное заявление России и Турции о снятии торговых ограничений, которое подписано в Стамбуле вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем и его турецким коллегой Мехметом Шимшеком, является важным шагом к нормализации отношений между Москвой и Анкарой. Об этом заявили в пресс-службе администрации премьер-министра Турции.
При подписании документа присутствовали премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым.
«С целью устранения торговых барьеров и различных ограничений между РФ и Турцией сторонами было подписано совместное заявление. Оно стало важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений, их дальнейшему развитию, а также улучшению торговли между двумя странами», — говорится в заявлении.