Полиция хочет ужесточить наказание за отказ от теста на опьянение

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Москва, 22 мая. Министерство внутренних дел Российской Федерации намерено ужесточить наказание для водителей за отказ от прохождения медицинской проверки на наличие алкоголя в организме. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как указано в документе, МВД продолжило увеличить сумму штрафа до 35 тысяч рублей, а также продлить срок лишения водительских прав до трех лет.

«Принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД.