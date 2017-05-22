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Россия
Полиция хочет ужесточить наказание за отказ от теста на опьянение

Полиция хочет ужесточить наказание за отказ от теста на опьянение

16:43  22 Мая 2017
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Полиция хочет ужесточить наказание за отказ от теста на опьянение

Москва, 22 мая. Министерство внутренних дел Российской Федерации намерено ужесточить наказание для водителей за отказ от прохождения медицинской проверки на наличие алкоголя в организме. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как указано в документе, МВД продолжило увеличить сумму штрафа до 35 тысяч рублей, а также продлить срок лишения водительских прав до трех лет.

«Принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД.

#мвд #пдд
Алексей Громов
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