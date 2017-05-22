Новый сезон культового сериала «Твин Пикс» вышел на экраны в США

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Лос-Анджелес, 22 мая. Два первых эпизода нового сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» были высоко оценены кинокритиками.

По словам эксперта The New York Times Джеймса Понивозика, сериал сохранил способность превращать телевизор в опасный портал, из которого может вырваться что-то ужасное или прекрасное. Он также отметил, что два новых эпизода «Твин Пикс» представляют целое и неразрывное произведение, чего стоит ждать и от всего сезона. Понивозик также напомнил, что создатели сериала Дэвид Линч и Марк Фрост изначально задумывали новый сезон как единую 18-часовую работу.

Кинокритик из The Hollywood Reporter Дэниэл Финберг поддержал коллегу, отметив, что не чувствует сильной границы между сериями. Единственное, что разделяет эпизоды — это финальный титры, подчеркнул он.

Как сообщает Ura.Ru, что третий сезон «Твин Пикса» будет состоять из 18 эпизодов.