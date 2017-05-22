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Общество
Ученые развеяли миф о пользе бокала вина перед обедом

Ученые развеяли миф о пользе бокала вина перед обедом

15:06  22 Мая 2017
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Ученые развеяли миф о пользе бокала вина перед обедом

Оттава, 22 мая. Канадские ученые не согласны с всеобщим мнением о том, что бокал вина перед едой полезен для здоровья, они считают, что прием алкоголя никак не связан с самочувствием человека.

Группа канадских ученых из Центра исследований зависимостей Университета Виктории в Британской Колумбии подтвердили, что умеренно пьющие люди имеют более низкий уровень смертности от сердечных заболеваний, чем не пьющие. Польза умеренного употребления алкоголя в старшем возрасте довольно спорна, ведь нередко пожилые люди могут себе позволить выпивать бокал вина перед ужином только потому, что их здоровье в норме.

Иначе говоря, не алкоголь укрепляет здоровье, а крепкое здоровье позволяет наслаждаться алкогольными напитками в зрелом и пожилом возрасте. Главным советом ученых является постепенный отказ от алкоголя как такового, пишет «Ридус».

Ирина Селезнева
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