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Кто убил Лору Палмер: все, что нужно знать о сериале «Твин Пикс»

Кто убил Лору Палмер: все, что нужно знать о сериале «Твин Пикс»

17:38  22 Мая 2017
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Кто убил Лору Палмер: все, что нужно знать о сериале «Твин Пикс»

Показ нового, третьего сезона культового сериала 1990-х годов «Твин Пикс» стартовал 21 мая на американском телеканале Showtime компании CBS. В первый вечер были показаны две серии нового сезона.

Создатели все те же — режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост.

Что такое Твин Пикс?

Твин Пикс — это придуманный режиссером Дэвидом Линчем американский городок неподалеку от канадской границы, в котором происходят события одноименного сериала.

Когда выходили предыдущие сезоны сериала «Твин Пикс»

Сериал выходил с 1990 по 1991 год, в нем было два сезона и тридцать серий (как сейчас принято говорить, эпизодов). Считается, что «Твин Пикс» изменил американское телевидение, и именно под влиянием работы Линча появились современные интеллектуальные сериалы.

Поиску ответа на вопрос "Кто убил Лору Палмер?" посвящен почти весь сериал

Кто убил Лору Палмер?

Собственно, поиску ответа на этот вопрос и посвящен почти весь сериал «Твин Пикс», а также его приквел. Тело убитой Лоры Палмер — школьной королевы красоты городка Твин Пикс — обнаруживают в первые минуты первой серии первого сезона сериала. А дальше начинается расследование, которое ведет агент ФБР Дейл Купер: кто же на самом деле убил Лору Палмер? Постепенно агент Купер выясняет, что простого ответа на этот вопрос нет. Также выясняется, что в Твин Пикс, в общем-то, нет невиновных в гибели Лоры Палмер.

И хотя формальный ответ, кто же на самом деле убил Лору Палмер, в какой-то момент вроде бы появляется, но легче от этого никому не становится.

Что такое загадочный Черный вигвам, который на самом деле выглядит как Красная комната?

Загадки и мемы сериала «Твин Пикс»

В сериале много загадок, ответа на большую часть которых, видимо, придется поискать в третьем сезоне. Из самых знаменитых загадок «Твин Пикса»:

— Что такое загадочный Черный вигвам, который на самом деле выглядит как Красная комната.

— Кто такие Карлик и Великан, которые являются героям в основном во сне, и какое отношение они имеют к Черному вигваму.

— При чем тут вишневый пирог и кофе — ставший культовым перекус, которым балуется в Твин Пиксе агент Купер.

— Кто такая Женщина с поленом — один из самых загадочных персонажей сериала. Тетенька действительно весь фильм ходит с поленом, с которым периодически советуется, и эти советы вроде бы должны помочь агенту Куперу найти загадочного убийцу Лоры Палмер.

Увы, актриса, исполнявшая роль Женщины с поленом, до выхода третьего сезона «Твин Пикса» не дожила, но, возможно, этот персонаж на экране все-таки появится.

— Что означает ставшая мемом фраза: «Совы не то, чем кажутся», предлагающая во всем искать скрытый смысл и основанная на видениях агента Купера, при помощи которых он пытается раскрыть загадку смерти Лоры Палмер.

Агент Купер в исполнении Кайла Маклахлена

Кто играл агента Купера и другие актеры сериала «Твин Пикс»

Агент Купер в исполнении Кайла Маклахлена в 90-е годы был, без преувеличения, эротической грезой всех женщин, позже этот обаятельный актер порадовал ценительниц сериала «Секс в большом городе», сыграв там мужа-импотента одной из героинь.

Также в «старом» «Твин Пиксе» засветились Дэвид Духовны, Хизер Грэм, Ричард Бимер, Расс Тэмблин, Пайпер Лори, Джек Нэнс и Дэвид Боуи. Сыграл в своем детище и сам Дэвид Линч.

Кто убил Лору Палмер, и что еще нужно знать о сериале «Твин Пикс»

Почему третий сезон «Твин Пикса» появился только в 2017 году

«Убитая» Лора Палмер говорит агенту Куперу в Черном вигваме в 1992 году: «Наша следующая встреча состоится через 25 лет».

Чем, помимо «Твин Пикс», известен Дэвид Линч

Дэвид Линч считается одним из самых загадочных режиссеров нашего времени, он работает в жанре сюрреализма и независимого кино и является автором нескольких признанных шедевров.

Среди наград Линча «Золотая пальмовая ветвь» (1990) и приз за режиссуру (2001) Каннского кинофестиваля, а также премия «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2006).

Фильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001) по версии ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса является лучшим фильмом XXI века.

Кто же все-таки убил Лору Палмер, и, кстати, как увидеть сериал

Фраза «Кто убил Лору Пальмер» также является мемом. Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. Если смотреть весь сериал неохота, а узнать ответ невтерпеж, можно ограничиться приквелом 1992 года «Твин Пикс: Сквозь огонь», где ответы на все главные вопросы вроде бы появляются. Впрочем, на исчерпывающий ответ на вопрос «Кто убил Лору Палмер», надеяться все равно не стоит.

И да, кстати, законных путей увидеть весь третий сезон сериала пока нет. Впрочем, умельцы наверняка что-нибудь придумают.

#твинпикс #линч #лорапалмер
Алексей Громов
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