Кто убил Лору Палмер: все, что нужно знать о сериале «Твин Пикс»

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Показ нового, третьего сезона культового сериала 1990-х годов «Твин Пикс» стартовал 21 мая на американском телеканале Showtime компании CBS. В первый вечер были показаны две серии нового сезона.

Создатели все те же — режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост.

Что такое Твин Пикс?

Твин Пикс — это придуманный режиссером Дэвидом Линчем американский городок неподалеку от канадской границы, в котором происходят события одноименного сериала.

Когда выходили предыдущие сезоны сериала «Твин Пикс»

Сериал выходил с 1990 по 1991 год, в нем было два сезона и тридцать серий (как сейчас принято говорить, эпизодов). Считается, что «Твин Пикс» изменил американское телевидение, и именно под влиянием работы Линча появились современные интеллектуальные сериалы.

Кто убил Лору Палмер?

Собственно, поиску ответа на этот вопрос и посвящен почти весь сериал «Твин Пикс», а также его приквел. Тело убитой Лоры Палмер — школьной королевы красоты городка Твин Пикс — обнаруживают в первые минуты первой серии первого сезона сериала. А дальше начинается расследование, которое ведет агент ФБР Дейл Купер: кто же на самом деле убил Лору Палмер? Постепенно агент Купер выясняет, что простого ответа на этот вопрос нет. Также выясняется, что в Твин Пикс, в общем-то, нет невиновных в гибели Лоры Палмер.

И хотя формальный ответ, кто же на самом деле убил Лору Палмер, в какой-то момент вроде бы появляется, но легче от этого никому не становится.

Загадки и мемы сериала «Твин Пикс»

В сериале много загадок, ответа на большую часть которых, видимо, придется поискать в третьем сезоне. Из самых знаменитых загадок «Твин Пикса»:

— Что такое загадочный Черный вигвам, который на самом деле выглядит как Красная комната.

— Кто такие Карлик и Великан, которые являются героям в основном во сне, и какое отношение они имеют к Черному вигваму.

— При чем тут вишневый пирог и кофе — ставший культовым перекус, которым балуется в Твин Пиксе агент Купер.

— Кто такая Женщина с поленом — один из самых загадочных персонажей сериала. Тетенька действительно весь фильм ходит с поленом, с которым периодически советуется, и эти советы вроде бы должны помочь агенту Куперу найти загадочного убийцу Лоры Палмер.

Увы, актриса, исполнявшая роль Женщины с поленом, до выхода третьего сезона «Твин Пикса» не дожила, но, возможно, этот персонаж на экране все-таки появится.

— Что означает ставшая мемом фраза: «Совы не то, чем кажутся», предлагающая во всем искать скрытый смысл и основанная на видениях агента Купера, при помощи которых он пытается раскрыть загадку смерти Лоры Палмер.

Кто играл агента Купера и другие актеры сериала «Твин Пикс»

Агент Купер в исполнении Кайла Маклахлена в 90-е годы был, без преувеличения, эротической грезой всех женщин, позже этот обаятельный актер порадовал ценительниц сериала «Секс в большом городе», сыграв там мужа-импотента одной из героинь.

Также в «старом» «Твин Пиксе» засветились Дэвид Духовны, Хизер Грэм, Ричард Бимер, Расс Тэмблин, Пайпер Лори, Джек Нэнс и Дэвид Боуи. Сыграл в своем детище и сам Дэвид Линч.

Почему третий сезон «Твин Пикса» появился только в 2017 году

«Убитая» Лора Палмер говорит агенту Куперу в Черном вигваме в 1992 году: «Наша следующая встреча состоится через 25 лет».

Чем, помимо «Твин Пикс», известен Дэвид Линч

Дэвид Линч считается одним из самых загадочных режиссеров нашего времени, он работает в жанре сюрреализма и независимого кино и является автором нескольких признанных шедевров.

Среди наград Линча «Золотая пальмовая ветвь» (1990) и приз за режиссуру (2001) Каннского кинофестиваля, а также премия «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2006).

Фильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001) по версии ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса является лучшим фильмом XXI века.

Кто же все-таки убил Лору Палмер, и, кстати, как увидеть сериал

Фраза «Кто убил Лору Пальмер» также является мемом. Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. Если смотреть весь сериал неохота, а узнать ответ невтерпеж, можно ограничиться приквелом 1992 года «Твин Пикс: Сквозь огонь», где ответы на все главные вопросы вроде бы появляются. Впрочем, на исчерпывающий ответ на вопрос «Кто убил Лору Палмер», надеяться все равно не стоит.

И да, кстати, законных путей увидеть весь третий сезон сериала пока нет. Впрочем, умельцы наверняка что-нибудь придумают.