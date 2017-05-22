Телефонный террорист угрожал «взорвать весь Петербург»

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Санкт-Петербург, 22 мая. В минувшие выходные группа задержания вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу поймала мужчину, угрожавшего взорвать весь город. О своем намерении 38-летний мужчина сообщил по телефону «02».

Как стало известно ФАН, адрес звонившего удалось установить по его номеру телефона — квартира находится в одном из домов по проспекту Обуховской обороны.

«Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали хулигана и доставили его в 10 отдел полиции. Также на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Был изъят мобильный телефон, с которого был произведён звонок», — сообщили в ведомстве.

Ранее «телефонный террорист» уже был судим за кражу и угрозу убийством. Теперь ему грозит возбуждение еще одного дела.