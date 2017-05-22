Ракка: жертвами удара коалиции США стали 35 мирных жителей

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Кадеран, 22 мая. Летчики международной коалиции во главе с США атаковали город Кадеран на западе провинции Ракка.

Сирийские источники сообщают, что в результате ракетно-бомбового удара международной коалиции погибло 20 гражданских лиц, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Агентство «Аль-Масдар» отмечает, что количество погибших может увеличиться, так как некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Источник подчеркивает, что жертвами действий американской коалиции в районе Ракки и иракского Мосула могут быть тысячи гражданских, однако Вашингтон признает лишь несколько десятков погибших мирных жителей.