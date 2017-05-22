Экс-капитан ЦСКА назвал причины поражения армейцев в матче Евролиги с «Олимпиакосом»

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Москва, 22 мая. Легендарный словенский баскетболист Матьяж Смодиш, выступавший на протяжении шести лет за московский ЦСКА, поделился своими впечатлениями от игры армейцев в «Финале четырех» Евролиги.

По словам экс-форварда ЦСКА, в матче с «Олимпиакосом» дружина Димитриса Итудиса сбилась на индивидуальные действия, поскольку на всю команду армейцев пришлось семь передач, а греки сделали 15 передач.

Как отметил 37-летний словенец, ЦСКА сегодня очень зависим от формы и кондиций своих лидеров Милоша Теодосича и Нандо де Коло.

«Если игроки ротации «Олимпиакоса» принесли много пользы своей команде, а Костас Паниколау и Яннис Папапетру и вовсе стали лучшими баскетболистами матча, то в ЦСКА уповали на сверхталант Теодосича и де Коло», — отметил он.

Смодиш отметил, что армейцы провели великолепный матч, правда, когда их плотно закрывали, не оказывалось человека, который бы мог взвалить на свои плечи груз ответственности, пишут «Известия».

Напомним, ЦСКА проиграл «Оли» в «Финале четырех» турнира и был вынужден бороться за бронзовые награды. В минувшее воскресенье армейцы разгромили «Реал» в матче за 3- место.