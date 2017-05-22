Сирия: САА намерена сорвать план США по оккупации юга страны

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Аль-Зулуф, 22 мая. Правительственные войска продвигаются в направлении пересечения границы Аль-Танф.

Сирийским военным удалось зачистить о боевиков стратегически важный объект около границы с Иорданией. Установлен контроль над плотиной Аль-Зулуф, а также рядом месторождений в данном регионе. Успеха бойцы САА добились и в районе Бадайя, эксперты отмечают, что эти достижения позволят сирийской армии перекрыть террористам пути поставок около иорданской границы.

В районе Аль-Танф продолжаются столкновения с проамериканскими отрядами «Сирийской свободной армии». Ранее сообщалось, что вооруженные оппозиционеры ССА действуют совместно с американским спецназом в сирийской провинции Хомс. Военнослужащие США вторглись в САР со стороны Ирака.