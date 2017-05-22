СМИ сообщили о гибели в Сирии россиянина, спасавшего товарища от террористов

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Москва, 22 мая. Российский военнослужащий из Биробиджана Евгений Константинов погиб в Сирии, спасая товарища от террористов. Об этом сообщил представитель совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в ЕАО.

Константинов находился в Сирии в качестве военного советника и помогал командованию правительственной армии страны обучать военных. 3 мая во время сражения он заметил, что его боевой товарищ ранен и не может отбиться от террористов. Константинов пришел на помощь, но силы были неравны, сообщил представитель «Боевого братства». Российский военнослужащий получил шесть ранений и скончался. Его товарищ также погиб.

Константинов был похоронен с воинскими почестями в Новосибирске 7 мая, где живут его родители. Он был представлен к награде орденом Мужества посмертно, передает РИА Новости.