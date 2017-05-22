Матерью брошенных в Петербурге троих малышей оказалась мигрантка-попрошайка

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Санкт-Петербург, 22 мая. Полицейские обнаружили мать, бросившую трех маленьких детей на улице на западе Петербурга. Ею оказалась 30-летняя мигрантка. По предварительным данным, она зарабатывала на жизнь попрошайничеством, приучая к этому же своих отпрысков.

Напомним, шестилетнего мальчика с двумя младенцами обнаружили на проспекте Косыгина накануне днем. Детей поместили в ДГБ имени Цимбалина. Сегодня в главке МВД по городу сообщили, что мать потеряшек найдена.

При этом в ведомстве отметили, что никаких документов, подтверждающих факт материнства, у женщины не оказалось. В отношении нее был составлен протокол по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», уточняет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

