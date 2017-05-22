Западную столицу Украины душат мусорные реки: в Сети появились фото

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Львов, 22 мая. Местные власти Львова не справляются с вывозом и переработкой мусора – после сильных дождей, прошедших накануне, на улицах города появились мусорные реки.

Улицы Львова, которые превратились в речки после обильных дождей, заполнились городским мусором, который не вывозится местными коммунальщиками. Здесь также остро стоит проблема переработки мусора и отходов. Жители Львова публикуют фотографии с горами бытового мусора.