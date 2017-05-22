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Украина
Западную столицу Украины душат мусорные реки: в Сети появились фото

Западную столицу Украины душат мусорные реки: в Сети появились фото

14:55  22 Мая 2017  /обновлено: 15:12  22 Мая 2017
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Улицы Львова превратились в мусорные реки после сезона дождей

Львов, 22 мая. Местные власти Львова не справляются с вывозом и переработкой мусора – после сильных дождей, прошедших накануне, на улицах города появились мусорные реки.

Улицы Львова, которые превратились в речки после обильных дождей, заполнились городским мусором, который не вывозится местными коммунальщиками. Здесь также остро стоит проблема переработки мусора и отходов.  Жители Львова публикуют фотографии с горами бытового мусора.

Улицы Львова превратились в мусорные реки после сезона дождей

Западную столицу Украины душат мусорные реки: в Сети появились фото

Западную столицу Украины душат мусорные реки: в Сети появились фото

Ирина Селезнева
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