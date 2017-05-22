Екатеринбург подал заявку на проведение выставки Expo-2025

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Екатеринбург, 22 мая. Россия подала заявку на проведение всемирной выставки Expo-2025 в Екатеринбурге, сообщается на сайте Международного бюро выставок (BIE).

Соответствующее письмо получил генеральный секретарь организации Винсент Гонзале Лосерталес от премьер-министра России Дмитрия Медведева. Отметим, что Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение Expo. В 2012 году город уже подавал заявку на Expo-2020, однако тогда предпочтение отдали Дубаю.

По информации BIE, на проведение мероприятия подали заявки такие страны, как Франция и Япония. Сама выставка пройдет в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Кандидатура Екатеринбурга представлена темой «Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений». Всемирные выставки Expo проводятся каждые пять лет. Мероприятия длиться около полугода. Прошлая выставка Expo прошла в итальянском Милане. Ближайшая выставка запланирована в Дубае — с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, передает Ura.RU.