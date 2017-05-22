Жена и несовершеннолетние дети заработали больше Кадырова в 2016 году

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Грозный, 22 мая. Президент Чечни Рамзан Кадыров в 2016 году более чем в два раза увеличил свои доходы. Как следует из декларации, опубликованной сегодня на официальном сайте администрации главы республики, в 2015 году Кадыров заработал чуть более пяти млн рублей, в 2016 году его доходы составили 11,5 млн рублей.

Кроме того, в документах президент Чечни указал, что владеет жилым домом площадью 2 344,3 квадратных метров с участком на 3 тыс. 668 квадратных метров. Помимо этого, в пользовании Кадырова, его жены и их 12 детей указан жилой дом площадью 300 кв. метров. Транспортными средствами, согласно декларации, Кадыров не владеет.

На сайте указан также доход супруги Кадырова: в 2016 году основательницей модного дома исламской одежды Firdaws заработала 2,1 млн рублей. Кроме того, она владеет квартирой площадью 209,8 кв.метров. Два несовершеннолетних ребенка Кадырова получили доход в размере 9 952 897,69 рубля и 9 955 616, 69 рубля. Имена детей в документах не указываются.

