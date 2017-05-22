Босса сицилийской мафии застрелили в центре Палермо

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Рим, 22 мая. В понедельник утром в центре Палермо был застрелен 67-летний Джузеппе Даинотти — один из боссов сицилийской мафии. По информации местных СМИ, примерно в 09.00 мск в палермитанском районе Дзиза раздались выстрелы. Известного мафиози застрелили, когда тот ехал по улице на велосипеде.

Одна из местных жительниц и обнаружила мертвого Даинотти, лежащего в луже собственной крови. Так, киллеры прострелили голову мафиози. Предполагается, что они прибыли на место расправы на мотоцикле.

В настоящее время по факту случившегося проводится расследование. Правоохранители придерживаются версии, согласно которой убийство напрямую связано со сведением счетов между различными кланами «Коза ностра».

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутске расследуется убийство коллектора, чье тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова.

