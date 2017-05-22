Сборная России потеряла Дзагоева и Фернандеса на Кубок конфедераций

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Москва, 22 мая. Хавбек сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев не вошел в состав национальной команды на тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций 2017 года. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, 26-летний полузащитник в минувшее воскресенье из-за травмы пропустил матч заключительного тура РФПЛ с махачкалинским «Анжи», в котором армейцы разгромили соперников со счетом 4:0.

По окончании встречи генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что футболисту необходимо более серьезное обследование.

Ранее стало известно, что на Кубке конфедераций, вероятно, не сыграет защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на тренировочный сбор 28 игроков.