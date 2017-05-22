Евросоюз запланировал старт переговоров с Лондоном по Brexit

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Брюссель, 22 мая. Совет министров стран ЕС одобрил директивы по ведению переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза, первое заседание по этому вопросу может состояться 19 июня.

Председательствующая в ЕС Мальта сообщила, что Совет министров Евросоюза поддержал директивы по переговорам о выходе Соединенного Королевства, говорится в сообщении Twitter. «27 стран Евросоюза официально приняли директивы по переговорам о брексите», — отмечается здесь. По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, Брюссель и Лондон могут начать переговоры с 19 по 22 июня.

«Я рассчитываю начать переговоры как можно раньше после завершения парламентских выборов в Великобритании (8 июня), на неделе с 19 июня, и дать отчет лидерам сообщества на саммите в Брюсселе 22–23 июня», — прокомментировал спикер. Напомним, что в команду переговорщиков от Великобритании входит 12 представителей правительства по главе с премьером Терезой Мэй.