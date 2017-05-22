Неизвестные на Mercedes расстреляли иномарку в Москве, объявлен план «Перехват»

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Москва, 22 мая. Автомобиль Porshe Macan расстреляли из пневматического ружья на Киевском шоссе в Москве. По словам источника в правоохранительных органах, неизвестный открыл огонь по иномарке из окна микроавтобуса Mercedes.

Согласно приведенным данным, стрелявший произвел несколько выстрелов, после чего скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время в ТиНАО объявлен план «Перехват», правоохранители разыскивают стрелка, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль протаранил толпу пешеходов в израильском Тель-Авиве, в результате пострадали пять человек.