Неизвестные на Mercedes расстреляли иномарку в Москве, объявлен план «Перехват»
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Москва, 22 мая. Автомобиль Porshe Macan расстреляли из пневматического ружья на Киевском шоссе в Москве. По словам источника в правоохранительных органах, неизвестный открыл огонь по иномарке из окна микроавтобуса Mercedes.
Согласно приведенным данным, стрелявший произвел несколько выстрелов, после чего скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время в ТиНАО объявлен план «Перехват», правоохранители разыскивают стрелка, передает телеканал «360».
Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль протаранил толпу пешеходов в израильском Тель-Авиве, в результате пострадали пять человек.
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