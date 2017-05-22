Новости ДНР и ЛНР: Порошенко без денег войну в Донбассе, 700 снарядов, головотяпство ВСУ

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Новости ДНР и ЛНР, 22 мая. США лишат Порошенко денег на войну в Донбассе; ВСУ выпустили более 700 снарядов по ДНР — есть раненые; головотяпство артиллеристов ВСУ, «дружественный» огонь по своим и очередная ложь Киева.

США оставят Порошенко без средств на войну в Донбассе

Новость, поступившая из Вашингтона, должна порадовать руководство и жителей Донецкой и Луганской народных республик. Похоже, Киев может больше не рассчитывать на халявные американские деньги, отпускаемые Вашингтоном на украинскую армию, а значит — на ведение войны в Донбассе.

Отныне безвозмездные американские гранты на вооружение украинской армии уступят место кредитам, которые, как известно, рано или поздно приходится отдавать. О том, что Вашингтон планирует свернуть программы безвозмездной помощи армиям десятков стран, в том числе Украины, заменив гранты на кредиты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайд чиновников и поступившие в распоряжение издания документы.

По словам источников издания, всего ограничительные меры администрации Дональда Трампа по финансированию чужих армий могут составить сумму в миллиард долларов.

По мнению политологов, если такая мера действительно вступит в силу, это повергнет Киев в большой траур, потому что в украинском бюджете просто нет денег, а война в Донбассе отнимает не только жизни, но и средства, которые худо-бедно удавалось пополнять за счет американской помощи.

Семьсот снарядов по ДНР

Более семисот снарядов выпустили за сутки украинские силовики по территории Донецкой народной республики, в результате обстрелов есть разрушения и раненые. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В результате украинских обстрелов ранения получил один военнослужащий ВС ДНР», — рассказал Басурин.

По данным командования ДНР, всего за сутки ВСУ выпустили по территории республики 711 снарядов и мин. Плотным огнем были накрыты три района Донецка, территория донецкого аэропорта, города Ясиноватая и Докучаевск, а также поселки Крутая Балка, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Еленовка и Ясное. Всего по этим населенным пунктам было выпущено 79 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, а также 62 танковых снаряда и 385 мин.

Под обстрелом были также Горловка и прилегающие к ней поселки Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Верхнеторецкое и Красный Партизан, а также село Новоласпа в Тельмановском районе и населенные пункты Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка на юге ДНР.

Ранее оперативное командование ДНР сообщило о 63 нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ за сутки. Сообщалось, что под Донецком ранена мирная жительница.

О нарушениях режима тишины и десятках выпущенных снарядов со стороны позиций ВСУ сообщает и военное руководство Луганской народной республики.

ВСУ попали под «дружественный огонь»

Украинская артиллерия накрыла «дружественным» огнем свои же собственные позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС), ранения получили трое военнослужащих ВСУ. Об этом со ссылкой на данные разведки заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Инцидент произошел при обстреле украинскими силовиками района Ясиноватой вблизи ДФС, уточнил он.

«В воскресенье ВСУ устроили перестрелку между собственными позициями под Ясиноватой. По данным нашей разведки в результате инцидента ранения получили трое украинских военнослужащих, которые находятся на позициях вблизи ДФС», — отметил спикер Минобороны ДНР.

По словам Басурина, украинское командование решило скрыть головотяпство артиллеристов ВСУ, выдав инцидент за обстрел, якобы произведенный со стороны позиций вооруженных сил ДНР. Факт попадания украинских военных под «дружественной» огонь Киев всеми силами скрывает, в том числе от подконтрольных СМИ, рассказал Басурин.

«Как только факт нанесения удара по собственным позициям был осознан штабом так называемой АТО, все украинские СМИ, как по команде, заявили о якобы совершенном нашими войсками обстреле ДФС», — подчеркнул представитель Минобороны ДНР.