Ирак: ИГИЛ контролирует не более 3 процентов западного Мосула

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Мосул, 22 мая. Правительственные силы Ирака контролируют 97 процентов западной части второго по величине города страны.

Отряды федеральной полиции и сил быстрого реагирования готовы атаковать районы Старого города, в которых закрепились боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) со всех направлений. Данные военной разведки подтверждают, что в Мосуле осталось порядка 450 исламистов.

Восточная часть города была освобождена от игиловцев в январе текущего года. Операция по зачистке запада Мосула осложнилась плотной застройкой и узкими улицами Старого города, в которых боевикам легче держать оборону.

* Организация запрещена на территории РФ.