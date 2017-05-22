Ирак: ИГИЛ контролирует не более 3 процентов западного Мосула
Мосул, 22 мая. Правительственные силы Ирака контролируют 97 процентов западной части второго по величине города страны.
Отряды федеральной полиции и сил быстрого реагирования готовы атаковать районы Старого города, в которых закрепились боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) со всех направлений. Данные военной разведки подтверждают, что в Мосуле осталось порядка 450 исламистов.
Восточная часть города была освобождена от игиловцев в январе текущего года. Операция по зачистке запада Мосула осложнилась плотной застройкой и узкими улицами Старого города, в которых боевикам легче держать оборону.
* Организация запрещена на территории РФ.