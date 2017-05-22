Появилось фото работы саперов в жилом доме Петербурга

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Санкт-Петербург, 22 мая. В квартире дома на Товарищеском проспекте Петербурга, у жильца которой изъяли гранату, возможно, обнаружили еще один взрывоопасный предмет, который сейчас обезвреживают. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Также источник сообщил, что 45-летнего мужчину, у которого полицейские сегодня отобрали гранату, «сдал» правоохранителям родной племянник. По данным собеседника ФАН, мужчина в очередной раз напился, после чего его племянник обратился в правоохранительные органы. Родственник сообщил стражам порядка, что у дяди есть граната, которую тот действительно держал под рукой. После этого полицейские приехали на место событий и вступили с владельцем гранаты в переговоры.